Senin Annelik Rolün Hangi Ünlü Anneye Benziyor?
Senin Annelik Rolün Hangi Ünlü Anneye Benziyor?
Annelik, her kadında bambaşka bir şekilde hayat bulur. Kimi disiplinli ve planlıdır, kimi eğlenceli ve maceracı... Peki, sen hangi ünlü annenin tarzına benziyorsun? Hadi, birlikte keşfedelim.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Çocuğunu tek bir kelimeyle tanımlasan, bu kelime ne olurdu?
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2. Diyelim ki, çocuğunu aradın ama ulaşamıyorsun, ilk düşüncen ne olur?
3. Kaç çocuğun var?
4. Çocuklarının sağlıklı sınırlar içinde özgürce büyümesini sağlamak için esnek bir anne olabileceğini düşünüyor musun?
5. Bu özelliklerden hangisi sana daha uygun?
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6. Annelik tarzını bir film türü olarak tanımlasan hangisi olurdu?
7. Sence anne olmanın bir yaşı var mı?
8. Her şeyin küçüğü güzel diye boşuna dememişler. Son olarak, fotoğraflardan birini seçer misin?
Angelina Jolie!
Victoria Beckham!
Beyoncé!
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