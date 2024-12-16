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Bu Fransızca Kelime Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Bu Fransızca Kelime Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.12.2024 - 16:01

Bu Fransızca kelime testi, dil becerilerini sınayacak ve belki de bilmediğin yeni kelimeler öğrenmene yardımcı olacak. Bu testte, Fransızca'nın en popüler ve sık kullanılan kelimelerini bulacaksın. Bazıları sana tanıdık gelebilirken, bazıları tamamen yeni olabilir. 

Bu Fransızca Kelime Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Haydiiii!

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1. Fransızca "chien" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

1. Fransızca "chien" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

2. "Bonjour" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

2. "Bonjour" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

3. Fransızca "maison" kelimesi ne anlama gelir?

3. Fransızca "maison" kelimesi ne anlama gelir?

4. "Grande" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

4. "Grande" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

5. Fransızca "livre" kelimesi hangi anlamı taşır?

5. Fransızca "livre" kelimesi hangi anlamı taşır?
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6. "Voiture" kelimesi neyi ifade eder?

6. "Voiture" kelimesi neyi ifade eder?

7. "Merci" kelimesinin anlamı nedir?

7. "Merci" kelimesinin anlamı nedir?

8. Fransızca "soleil" kelimesi neyi ifade eder?

8. Fransızca "soleil" kelimesi neyi ifade eder?

9. "Chanson" kelimesinin anlamı nedir?

9. "Chanson" kelimesinin anlamı nedir?

10. "Ami" kelimesi neyi ifade eder?

10. "Ami" kelimesi neyi ifade eder?
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11. "Fleur" kelimesi hangi nesneyi tanımlar?

11. "Fleur" kelimesi hangi nesneyi tanımlar?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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