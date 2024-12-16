Hastalığı Yüzünden Kızlarının Sevgilisini Onaylamayan Aile Tepkilerin Odağında

Uzun süreli ilişkilerde zaman zaman bazı ailelerin büyük sorun yarattıklarına şahit oluyoruz. Bu nedenle de sevenler kavuşamıyor, bazı aşklar yarım kalıyor. Öyle olacak ki bir kullanıcı da ailesinin, sevgilisini hastalığı ve 'ırkı' yüzünden kabul etmediğini dile getirdi. Bu durumu görenler ise tepki gösterdi. Gelin, olayın detaylarına hep beraber bakalım...