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Hastalığı Yüzünden Kızlarının Sevgilisini Onaylamayan Aile Tepkilerin Odağında

Hastalığı Yüzünden Kızlarının Sevgilisini Onaylamayan Aile Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 16:08

Uzun süreli ilişkilerde zaman zaman bazı ailelerin büyük sorun yarattıklarına şahit oluyoruz. Bu nedenle de sevenler kavuşamıyor, bazı aşklar yarım kalıyor. Öyle olacak ki bir kullanıcı da ailesinin, sevgilisini hastalığı ve 'ırkı' yüzünden kabul etmediğini dile getirdi. Bu durumu görenler ise tepki gösterdi. Gelin, olayın detaylarına hep beraber bakalım...

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Uzun süreli ilişkilerde ailelerin rolü son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki aileler destek de olabiliyor köstek de.

Uzun süreli ilişkilerde ailelerin rolü son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki aileler destek de olabiliyor köstek de.

Öyle olacak ki bir kullanıcı da ailesinin kabul etmeyeceğini bildiği bir insanla hayatını birleştirdiğini anlattı.

Öyle olacak ki bir kullanıcı da ailesinin kabul etmeyeceğini bildiği bir insanla hayatını birleştirdiğini anlattı.
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Aşkı uğruna ailesini karşısına alan kadın, ailesinin de "hastalık" bahanesiyle sevgilisini kabul etmediğini öne sürdü.

Aşkı uğruna ailesini karşısına alan kadın, ailesinin de "hastalık" bahanesiyle sevgilisini kabul etmediğini öne sürdü.
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Bu dramatik olaya kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Bu dramatik olaya kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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İşte o yorum ve önerilerden bazıları👇

İşte o yorum ve önerilerden bazıları👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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