Uçuşlar Bile İptal Edilmişti: ABD'deki Gizemli Drone Hareketliliği Halk Arasında Endişeye Sebep Oldu
ABD'nin farklı eyaletlerinde görülen gizemli drone hareketliliği, halk arasında büyük bir endişeye yol açtı. Massachusetts'ten New Jersey'ye kadar birçok bölgedeki drone gözlemleri, devlet yetkililerini ve güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Uçuşların iptal edilmesine, hava sahasında ciddi kısıtlamalara ve hatta drone uçuran kişilerin tutuklanmasına kadar uzanan bu olay, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik açısından kaygıları artırmış durumda. FBI ve diğer güvenlik ajansları, bu gizemli hava araçlarının kimler tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunu araştırırken, uzmanlar, drone gözlemlerinin çoğunun yanlış kimlik tespiti veya ticari drone'lar olabileceği konusunda uyarıyor. Peki bu drone'ların gizemi aslında ne? Şu ana kadar neler biliyoruz? Gelin beraber bakalım...
ABD’nin Doğu Yakası’nda son haftalarda sıkça görülen tanımlanamayan drone hareketliliği, halk arasında endişe yaratırken, yetkililerden konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Yetkililer, şu an için bir güvenlik tehdidi bulunmadığını belirtirken, FBI ve DHS olayların yabancı bir bağlantısının olmadığını açıkladı. New York Valisi Kathy Hochul ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, gelişmiş drone tespit teknolojilerinin devreye alınması gerektiğini vurguladı.
Bahsi geçen dronelar, tam tamına 6 eyalette görüldü. Federal yetkililer, droneların genellikle gece uçtuğunu ve bazen altı saate kadar havada kalabildiğini belirtti. New York ve Connecticut eyaletleri, durumu araştırmak için ileri drone tespit sistemleri konuşlandırdı.
FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, birçok gözlemin "yanlış" olduğunu, halkın küçük, yasal uçan insanlı hava araçlarını drone olarak algıladığını belirtiyor.
Hükümet yetkilileri, bunların ulusal güvenliği tehdit etmediğini söylese de, yetkililer hala ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor ve şüpheli dronelar için bomba imha ekiplerini çağırıyorlar.
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