Uçuşlar Bile İptal Edilmişti: ABD'deki Gizemli Drone Hareketliliği Halk Arasında Endişeye Sebep Oldu

ABD'nin farklı eyaletlerinde görülen gizemli drone hareketliliği, halk arasında büyük bir endişeye yol açtı. Massachusetts'ten New Jersey'ye kadar birçok bölgedeki drone gözlemleri, devlet yetkililerini ve güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Uçuşların iptal edilmesine, hava sahasında ciddi kısıtlamalara ve hatta drone uçuran kişilerin tutuklanmasına kadar uzanan bu olay, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik açısından kaygıları artırmış durumda. FBI ve diğer güvenlik ajansları, bu gizemli hava araçlarının kimler tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunu araştırırken, uzmanlar, drone gözlemlerinin çoğunun yanlış kimlik tespiti veya ticari drone'lar olabileceği konusunda uyarıyor. Peki bu drone'ların gizemi aslında ne? Şu ana kadar neler biliyoruz? Gelin beraber bakalım...

Kaynak: CNN, Fox News