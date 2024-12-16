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Uçuşlar Bile İptal Edilmişti: ABD'deki Gizemli Drone Hareketliliği Halk Arasında Endişeye Sebep Oldu

Uçuşlar Bile İptal Edilmişti: ABD'deki Gizemli Drone Hareketliliği Halk Arasında Endişeye Sebep Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 14:34

ABD'nin farklı eyaletlerinde görülen gizemli drone hareketliliği, halk arasında büyük bir endişeye yol açtı. Massachusetts'ten New Jersey'ye kadar birçok bölgedeki drone gözlemleri, devlet yetkililerini ve güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Uçuşların iptal edilmesine, hava sahasında ciddi kısıtlamalara ve hatta drone uçuran kişilerin tutuklanmasına kadar uzanan bu olay, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik açısından kaygıları artırmış durumda. FBI ve diğer güvenlik ajansları, bu gizemli hava araçlarının kimler tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunu araştırırken, uzmanlar, drone gözlemlerinin çoğunun yanlış kimlik tespiti veya ticari drone'lar olabileceği konusunda uyarıyor. Peki bu drone'ların gizemi aslında ne? Şu ana kadar neler biliyoruz? Gelin beraber bakalım...

Kaynak: CNN, Fox News

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ABD’nin Doğu Yakası’nda son haftalarda sıkça görülen tanımlanamayan drone hareketliliği, halk arasında endişe yaratırken, yetkililerden konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD’nin Doğu Yakası’nda son haftalarda sıkça görülen tanımlanamayan drone hareketliliği, halk arasında endişe yaratırken, yetkililerden konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü New York’taki Stewart Uluslararası Havalimanı, tespit edilen drone nedeniyle pistlerini yaklaşık bir saat süreyle kapatmak zorunda kaldı. Bu durumun ardından New York Valisi Kathy Hochul, New York Eyalet İstihbarat Merkezi’ni konuya yönelik bir soruşturma başlatmak ve federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlamak üzere görevlendirdiğini açıkladı.

Yetkililer, şu an için bir güvenlik tehdidi bulunmadığını belirtirken, FBI ve DHS olayların yabancı bir bağlantısının olmadığını açıkladı. New York Valisi Kathy Hochul ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, gelişmiş drone tespit teknolojilerinin devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, şu an için bir güvenlik tehdidi bulunmadığını belirtirken, FBI ve DHS olayların yabancı bir bağlantısının olmadığını açıkladı. New York Valisi Kathy Hochul ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, gelişmiş drone tespit teknolojilerinin devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Bahsi geçen dronelar, tam tamına 6 eyalette görüldü. Federal yetkililer, droneların genellikle gece uçtuğunu ve bazen altı saate kadar havada kalabildiğini belirtti. New York ve Connecticut eyaletleri, durumu araştırmak için ileri drone tespit sistemleri konuşlandırdı.

Bahsi geçen dronelar, tam tamına 6 eyalette görüldü. Federal yetkililer, droneların genellikle gece uçtuğunu ve bazen altı saate kadar havada kalabildiğini belirtti. New York ve Connecticut eyaletleri, durumu araştırmak için ileri drone tespit sistemleri konuşlandırdı.

New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts ve Virginia’da 18 Kasım’dan bu yana gizemli drone gözlemleri rapor edildi. Droneların yerleşim bölgeleri, askeri tesisler ve kritik altyapılar üzerinde görüldüğü bildiriliyor.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, birçok gözlemin "yanlış" olduğunu, halkın küçük, yasal uçan insanlı hava araçlarını drone olarak algıladığını belirtiyor.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, birçok gözlemin "yanlış" olduğunu, halkın küçük, yasal uçan insanlı hava araçlarını drone olarak algıladığını belirtiyor.

Ancak bazı gözlemlere göre bunlar ticari dronelar olabilir. Bu durum, medyada daha fazla yer buldukça kopyacılık yaparak daha fazla drone uçurulmasına da neden olmuş olabilir. Henüz kimseden resmi bir açıklama gelmiş değil.

Hükümet yetkilileri, bunların ulusal güvenliği tehdit etmediğini söylese de, yetkililer hala ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor ve şüpheli dronelar için bomba imha ekiplerini çağırıyorlar.

Hükümet yetkilileri, bunların ulusal güvenliği tehdit etmediğini söylese de, yetkililer hala ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor ve şüpheli dronelar için bomba imha ekiplerini çağırıyorlar.

Donald Trump, bu droneları vurmak gerektiğini savunsa da, yetkililer bunu tehlikeli ve riski yüksek bir çözüm olarak değerlendiriyor. Drone faaliyetlerinin çoğu, federal hükümetin düzenlediği havacılık yasalarına tabi olmakla birlikte yerel kolluk kuvvetlerinin müdahale etme yetkisi de sınırlı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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