Uçuşlar Bile İptal Edilmişti: ABD'deki Gizemli Drone Hareketliliği Halk Arasında Endişeye Sebep Oldu

Geçtiğimiz Cuma günü New York’taki Stewart Uluslararası Havalimanı, tespit edilen drone nedeniyle pistlerini yaklaşık bir saat süreyle kapatmak zorunda kaldı. Bu durumun ardından New York Valisi Kathy Hochul, New York Eyalet İstihbarat Merkezi’ni konuya yönelik bir soruşturma başlatmak ve federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlamak üzere görevlendirdiğini açıkladı.