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Türkiye’den Ayrılan Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor: Son 5 Günde 7 Bin 871 Suriyeli Geri Döndü

Türkiye’den Ayrılan Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor: Son 5 Günde 7 Bin 871 Suriyeli Geri Döndü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2024 - 12:10

Suriye’de yaşanan yönetim değişimi sonrasında Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Türkiye’den ayrılan Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye devam ediyor. Resmi rakamlara göre son 5 günde 7 bin 871 Suriyeli göçmen Türkiye'den ayrıldı.

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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

Resmi rakamlara göre son 5 günde 7 bin 871 Suriyeli göçmen Türkiye'den ayrıldı.

Resmi rakamlara göre son 5 günde 7 bin 871 Suriyeli göçmen Türkiye'den ayrıldı.

Sınır kapılarında dönüş hareketliliğinin yanısıra TIR trafiğinde de artış var.

Sınır kapılarında dönüş hareketliliğinin yanısıra TIR trafiğinde de artış var.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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