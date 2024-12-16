Bu Bir ‘Suriye’ Anketidir! Türkiye’deki Suriyeliler HTŞ’nin Yönettiği Suriye’ye Geri Döner mi?
Bu Bir ‘Suriye’ Anketidir! Türkiye’deki Suriyeliler HTŞ’nin Yönettiği Suriye’ye Geri Döner mi?
Suriye’de yaşanan tarihi değişimler bölgedeki hatta dünyadaki birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. HTŞ, ülke yönetimini Esad’ın elinden aldı. Şimdi yeni kurallar, yeni yasalar ve en önemlisi Suriye için yeni bir dönem var.
Peki sizce; Türkiye’deki Suriyeliler HTŞ’nin yönettiği Suriye’ye geri döner mi?
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Suriye’nin yönetiminde HTŞ’nin bulunması seni endişelendiriyor mu?
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Suriye ile ilgili en büyük endişen ne?
Türkiye’yi HTŞ benzeri islamcı bir örgüt yönetsin ister miydin?
Son Soru: Sence Türkiye’deki Suriyeliler HTŞ’nin yönettiği Suriye’ye geri döner mi?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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