Ünlü Astrolog İyi Haberi Verdi: "Bu Gece 23.57 İtibarıyla Özgürsünüz"

2024 yılının sonuna yaklaşırken astrologların uyarıları da hız kesmeden devam ediyor. Yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ünlü astrolog Elif Bozkurter, bu kez yüzleri güldürecek bir haber paylaştı. Bozkurter’e göre, bu gece saat 23.57 itibarıyla retro sona eriyor ve özgürleşiyoruz! 'Herkes dilediğini yapsın, artık serbestsiniz!' diyerek dikkat çeken paylaşımı, kısa sürede viral oldu. Haydi, gelin bu gönderinin detaylarına birlikte göz atalım...