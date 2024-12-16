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Ünlü Astrolog İyi Haberi Verdi: "Bu Gece 23.57 İtibarıyla Özgürsünüz"

Ünlü Astrolog İyi Haberi Verdi: "Bu Gece 23.57 İtibarıyla Özgürsünüz"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 13:36

2024 yılının sonuna yaklaşırken astrologların uyarıları da hız kesmeden devam ediyor. Yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ünlü astrolog Elif Bozkurter, bu kez yüzleri güldürecek bir haber paylaştı. Bozkurter’e göre, bu gece saat 23.57 itibarıyla retro sona eriyor ve özgürleşiyoruz! 'Herkes dilediğini yapsın, artık serbestsiniz!' diyerek dikkat çeken paylaşımı, kısa sürede viral oldu. Haydi, gelin bu gönderinin detaylarına birlikte göz atalım...

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Astroloji zaman zaman bizi şaşırtmaya devam ediyor. Merkür retrosunun da gelmesiyle birlikte birçok burç kötü etkilendi.

Astroloji zaman zaman bizi şaşırtmaya devam ediyor. Merkür retrosunun da gelmesiyle birlikte birçok burç kötü etkilendi.

Karma Astrolog Elif Bozkurter de iyi haberi verdi!

Karma Astrolog Elif Bozkurter de iyi haberi verdi!

Bozkurter'e göre bu gece 23.57 itibari ile Merkür Retro bitiyor ve astrolojik yasaklar kalkıyor.

Bozkurter'e göre bu gece 23.57 itibari ile Merkür Retro bitiyor ve astrolojik yasaklar kalkıyor.

"İstediğinizi alın, istediğinizi satın, estetik dokunuşlar, kuaför işlemleri her ne yapmak istiyorsanız serbestiniz!"

"İsteyen de sevdiğine sevdiğini söylesin, ÖZGÜRSÜNÜZ!" diyerek cümlelerini noktaladı.

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İşte o gönderi👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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