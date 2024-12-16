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Geçmiş Yıllara Ait Yemek Fiyatlarını Görünce Enflasyonu Bir Kez Daha İliklerinizde Hissedeceksiniz

Geçmiş Yıllara Ait Yemek Fiyatlarını Görünce Enflasyonu Bir Kez Daha İliklerinizde Hissedeceksiniz

Enflasyon Gıda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 11:42

Son yıllarda gıda enflasyonu, vatandaşları adeta isyan ettiriyor. İki yıl içinde fiyatların neredeyse iki katına çıkması da kimsenin gözünden kaçmıyor. Bir kullanıcının 2021 yılına ait sipariş fiyatını paylaşması hepimizi zamanda yolculuğa çıkarırken, diğer kullanıcılar da eski sipariş fiyatlarını paylaştı. Bu paylaşımlar enflasyonun etkisini hepimize yeniden hissettirdi.

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Sizler de takdir edersiniz ki gıda enflasyonunu son yıllarda iliklerimize kadar hissediyoruz. Önüne geçilemeyen zamlar nedeniyle birçok ürün gün geçtikçe ulaşılamaz hale geliyor.

Sizler de takdir edersiniz ki gıda enflasyonunu son yıllarda iliklerimize kadar hissediyoruz. Önüne geçilemeyen zamlar nedeniyle birçok ürün gün geçtikçe ulaşılamaz hale geliyor.

Bir kullanıcın 2021 yılının Ekim ayında paylaştığı bir ekran görüntüsü, günümüz enflasyonunu gözler önüne serdi.

Bir kullanıcın 2021 yılının Ekim ayında paylaştığı bir ekran görüntüsü, günümüz enflasyonunu gözler önüne serdi.

Birçok kullanıcı da geçmiş yıllara ait adisyonlar paylaşarak hepimizi zaman yolculuğuna çıkararak yorumlarını eksik etmediler. Gelin, birlikte göz atalım👇

Birçok kullanıcı da geçmiş yıllara ait adisyonlar paylaşarak hepimizi zaman yolculuğuna çıkararak yorumlarını eksik etmediler. Gelin, birlikte göz atalım👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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