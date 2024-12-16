Sadece Vitaminsizlikten mi Kaynaklanıyor? Uzmanlar, Kronik Ayak Üşümesinin Arka Planındaki Gerçeği Açıkladı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ayaklarımız sık sık üşüyor. Zaman zaman bu durumu 'vitaminsizlikten' sansak da uzmanlara göre kronik ayak üşümesinin bazı sebepleri var. Uzmanlara göre ayak üşümesi yüksek kolesterolle alakalı olabilir. Peki ikisi arasındaki bağlantı tam olarak ne? Ayaklarımız neden üşüyor?

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