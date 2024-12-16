Sadece Vitaminsizlikten mi Kaynaklanıyor? Uzmanlar, Kronik Ayak Üşümesinin Arka Planındaki Gerçeği Açıkladı
Sadece Vitaminsizlikten mi Kaynaklanıyor? Uzmanlar, Kronik Ayak Üşümesinin Arka Planındaki Gerçeği Açıkladı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte ayaklarımız sık sık üşüyor. Zaman zaman bu durumu 'vitaminsizlikten' sansak da uzmanlara göre kronik ayak üşümesinin bazı sebepleri var. Uzmanlara göre ayak üşümesi yüksek kolesterolle alakalı olabilir. Peki ikisi arasındaki bağlantı tam olarak ne? Ayaklarımız neden üşüyor?
Anlattık!
Önemli not: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamakla birlikte farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz olduğunu düşünüyorsanız en yakın zamanda hekiminize başvurun.
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Malumunuz kış geldi, ellerimiz ve ayaklarımız zaman zaman buz kesiyor. Hatta bu durumu bazı sağlık problemlerine de yorabiliyoruz.
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Uzmanlar kronik olarak ayak üşümesi yaşayan kişilerin sahip olabileceği rahatsızlığı açıkladı.
Ayakları kronik olarak üşüyen kişiler yüksek kolesterole sahip olabilir. "Sessiz katil" olarak da bilinen kolesterol, sağlığın da başlıca düşmanı!
Yüksek kolesterol seviyelerinin yanı sıra, ateroskleroz olarak bilinen bacak ve ayak arterlerinde plak birikmesi de ayak üşümesine sebep olabilir.
Kan akışı yetersiz olduğunda, bacaklar, ayak bilekleri ve ayaklardaki dokular ihtiyaç duydukları oksijen ve besinleri almakta zorlanır ve hastalık ilerledikçe potansiyel olarak bir takım semptomlara neden olur.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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