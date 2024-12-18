Evet/Hayır Testine Göre Geçmişe Takıntılı mısın?
Evet/Hayır Testine Göre Geçmişe Takıntılı mısın?
Geçmişin büyülü dünyasında kaybolmuş olabilirsin. Belki de eski anıların, geçmişin o tatlı kaçamakları peşinden sürükleniyorsun. Yüzünü döndüğün her an, geçmişin o tatlı hatıraları seni bir kez daha sarıp sarmalıyor olabilir. Eski sevgilinin hatırası, çocukluğunun o masum günleri, gençliğinin heyecan dolu anları...
Evet/Hayır Testine Göre Geçmişe Takıntılı mısın?
Haydiii!
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1. Geçmişte yaptığın hatalar hakkında sıkça düşünür müsün?
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2. Eski ilişkilerinden veya arkadaşlıklarından pişmanlık duyar mısın?
3. Bir olayın geçmişte nasıl geliştiğini sürekli sorgular mısın?
4. Geçmişte yaşadığın olumsuz anıların, günlük yaşamını etkilemesine izin verir misin?
5. Geçmişte yaşadığın bir olayı tekrar tekrar kafanda canlandırmak seni rahatlatır mı?
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6. Geçmişte yaşadığın bir olayı değiştirme şansın olsa, hala değiştirmek ister misin?
7. Eski anılara geri dönüp onları tekrar yaşamayı hayal eder misin?
8. Bazen şu anki anı kaçırdığını düşünüyor musun?
9. Eskiden daha mutlu biri miydin?
10. Son olarak geçmişinde olan insanları özlüyor musun?
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Sen geçmişe takıntılı birisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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