Evet/Hayır Testine Göre Geçmişe Takıntılı mısın?

Sen geçmişe takıntılı biri değilsin, aslında geçmişi doğru bir şekilde değerlendiriyorsun. Geçmişte yaşadıklarını ne unutuyorsun ne de sürekli olarak onlara saplanıp kalıyorsun. Sen, geçmişteki deneyimlerinden ders alarak, geleceğe daha güçlü adımlar atmak isteyen birisin. Evet, bazen eski anılar kafanı kurcalayabilir, ama sen onları geçmişin bir parçası olarak kabul edip, bugünü yaşamaya ve geleceğe odaklanmaya çalışıyorsun. Senin için geçmiş, sadece bir hatırlatıcı, bir ders kaynağı; seni geçmişteki olaylara takılmak yerine, seni daha iyi bir insan yapmak için bir araç. Gerçekten önemli olan şey, senin bu sağlıklı yaklaşımın ve yaşadığın her anı, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirmek için nasıl kullandığın.