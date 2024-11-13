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Yine Birileri Hayalimizdeki Evi Terketmiş: Muğla'da Terkedilen Denize Sınıf Ev Görenlere İç Geçirtti

Yine Birileri Hayalimizdeki Evi Terketmiş: Muğla'da Terkedilen Denize Sınıf Ev Görenlere İç Geçirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 19:53

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Denize sıfır sakin bir ev pek çok kişinin hayali. Sabahları denizin tuzlu kokusuyla uyanmak, gün batımında dalgaların melodisini dinlemek, her günü tatil gibi yaşamayı sağlayabilir. Bu tip bir ev, sadece konforlu bir yaşam alanı değil, aynı zamanda ruhunuzu dinlendiren bir sığınak. Ülkemizin pek çok yeri böyle bir yaşan için oldukça uygun. Fakat konu elbette 'para'.

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Muğla'da terkedilmiş denize sıfır bir evin balkonundan görünen manzara paylaşıldı.

Muğla'da terkedilmiş denize sıfır bir evin balkonundan görünen manzara paylaşıldı.

Muhteşem manzaraya ve konuma rağmen evin geldiği hal pek çok kişiyi üzdü.

Muhteşem manzaraya ve konuma rağmen evin geldiği hal pek çok kişiyi üzdü.

İşte o video;

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