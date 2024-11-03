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Venedik Sokaklarında Gezen İki Türk Sokağın Sonunda Gördükleri Kanalı Çekmek İsterken Suya Düştü

Venedik Sokaklarında Gezen İki Türk Sokağın Sonunda Gördükleri Kanalı Çekmek İsterken Suya Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 16:40 Son Güncelleme: 03.11.2024 - 16:56

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Dünya üzerindeki en büyüleyici turistik destinasyonlardan biri Venedik. Bu eşsiz şehir, tarihi dokusu, kanalları ve gondollarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Venedik, romantizmin ve sanatın kalbi olarak kabul ediliyor. Pek çok noktasında suların yükseldiği Venedik, elbette alışık olmayan turistlerin ilginç deneyimler yaşamasına da sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@lifeandotherd...
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Venedik sokaklarında gezen iki Türk, sokağın sonunun kanal olduğunu gördü.

Venedik sokaklarında gezen iki Türk, sokağın sonunun kanal olduğunu gördü.

Kanalı çekmek için suya yaklaşmaya çalışan kadın bir anda kanala düştü.

Kanalı çekmek için suya yaklaşmaya çalışan kadın bir anda kanala düştü.

O anlar kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

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