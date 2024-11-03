Venedik Sokaklarında Gezen İki Türk Sokağın Sonunda Gördükleri Kanalı Çekmek İsterken Suya Düştü

Dünya üzerindeki en büyüleyici turistik destinasyonlardan biri Venedik. Bu eşsiz şehir, tarihi dokusu, kanalları ve gondollarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Venedik, romantizmin ve sanatın kalbi olarak kabul ediliyor. Pek çok noktasında suların yükseldiği Venedik, elbette alışık olmayan turistlerin ilginç deneyimler yaşamasına da sebep olabiliyor.