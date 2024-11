Bir Öğretmenden Yaratıcı Çözüm: Derste Çok Konuşan Öğrencilerine Mikrofon Vererek Susturdu

Öğretmenlik dünyanın en zor mesleklerinden biri. Bazen öğrencilerin dikkatini toplamak oldukça zor olabiliyor. Her birinin dersle ilgilenmesini sağlamak büyük bir beceri gerektiriyor. Özellikle derse ilgisini çoktan kaybetmiş bir çocuğu sonradan yakalamak her zaman mümkün olamıyor. Böyle durumlar için her öğretmen kendince bazı yöntemler geliştiriyor.