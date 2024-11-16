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Bir Öğretmenden Yaratıcı Çözüm: Derste Çok Konuşan Öğrencilerine Mikrofon Vererek Susturdu

Bir Öğretmenden Yaratıcı Çözüm: Derste Çok Konuşan Öğrencilerine Mikrofon Vererek Susturdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 20:08

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Öğretmenlik dünyanın en zor mesleklerinden biri. Bazen öğrencilerin dikkatini toplamak oldukça zor olabiliyor. Her birinin dersle ilgilenmesini sağlamak büyük bir beceri gerektiriyor. Özellikle derse ilgisini çoktan kaybetmiş bir çocuğu sonradan yakalamak her zaman mümkün olamıyor. Böyle durumlar için her öğretmen kendince bazı yöntemler geliştiriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCHYPh...
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Bir öğretmen derste çok konuşan öğrencilerini susturmak için yaratıcı bir çözüm buldu.

Bir öğretmen derste çok konuşan öğrencilerini susturmak için yaratıcı bir çözüm buldu.

Öğrencilerin önüne mikrofon koyup seslerini tüm sınıfın duymasını sağlayan öğretmenin yöntemi beğeni topladı.

Öğrencilerin önüne mikrofon koyup seslerini tüm sınıfın duymasını sağlayan öğretmenin yöntemi beğeni topladı.

İşte o video;

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