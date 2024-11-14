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Okulda Bir Etkinlikte Venüs'ü Canlandıran Miniğin Aşırı Öfkeli Sunumu İzleyenleri Güldürdü

Okulda Bir Etkinlikte Venüs'ü Canlandıran Miniğin Aşırı Öfkeli Sunumu İzleyenleri Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 13:14

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Okulların eğitim programlarına dahil ettikleri etkinlikler ve gösteriler, çocukların sosyal yeteneklerinin gelişimine katkı sağlıyor. Bu tür aktiviteler, çocukların toplum içinde daha aktif ve etkili olmalarını teşvik ediyor. Bu sayede, çocuklar sosyal çevrelerinde daha rahat hareket edebiliyor, iletişim becerilerini geliştiriyor ve kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Fakat elbette ortaya oldukça ilginç görüntüler de çıkabiliyor. Başlarına buyruk olmaları ile bilinen çocuklar elbette etkinlikleri kendi gösteri alanlarına çevirebiliyor ve kendi tarzlarını konuşturuyor.

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Bir etkinlikte, öğrenciler gezegenleri canlandırdı ve müzik eşliğinde o gezegenlerin özelliklerini anlattı.

Bir etkinlikte, öğrenciler gezegenleri canlandırdı ve müzik eşliğinde o gezegenlerin özelliklerini anlattı.

Fakat Venüs'ü canlandıran miniğin biraz fazla sinirli olması dikkat çekince o videoya güldüren yorumlar geldi.

Fakat Venüs'ü canlandıran miniğin biraz fazla sinirli olması dikkat çekince o videoya güldüren yorumlar geldi.

İşte o anlar;

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