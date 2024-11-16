Bir önceki hayatta kim olduğunu hiç merak ettin mi? Belki de şu anki hayatından çok daha renkli ve heyecan dolu bir yaşam sürüyordun. Ya da belki de hayallerinin çok ötesinde, lüks ve konforla dolu bir hayatın sahibiydin. Hatta belki de şimdiki yaşamından daha zorlu ve meydan okuyan bir hayatın içindeydin. Bir önceki hayatında acaba zengin bir iş insanı mıydın, yoksa sıradan bir hayat süren bir kişi mi? Belki de bir prenses ya da prens, belki de bir kahraman veya bir bilim insanıydın. Kim bilir?

Önceki hayatında zengin miydin?

Haydiii teste!