Sen, önceki hayatında öyle bir zenginliğe sahiptin ki, altınlar, inciler, değerli taşlarla dolu saraylarda yaşıyor, her istediğini parmaklarının ucuyla elde ediyordun. Her adımında servet, her bakışında ihtişam vardı. İnsanlar senin etrafında pervane olur, sözün her zaman dinlenirdi. Etrafındaki güzellikler, şatafat, gösteriş hiç bitmezdi. Ancak o zenginliklerin içinde kaybolmuş, gerçek anlamda mutlu olmayı bir türlü bulamamıştın. Belki de aradığın huzuru, ihtişamın gölgesinde, kalbinin derinliklerinde değil, çok daha basit ve saf şeylerde bulabileceğini bilmeden yaşadın. Şimdi, buradasın, bu dünyada; ama o eski ihtişamın hatıraları, seni bir şekilde takip ediyor gibi. Kaderin ne kadar değişmişse de, içindeki o zenginlik, hâlâ seni terk etmiyor gibi hissediyorum.