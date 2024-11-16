Önceki Hayatında Zengin miydin?
Önceki Hayatında Zengin miydin?
Bir önceki hayatta kim olduğunu hiç merak ettin mi? Belki de şu anki hayatından çok daha renkli ve heyecan dolu bir yaşam sürüyordun. Ya da belki de hayallerinin çok ötesinde, lüks ve konforla dolu bir hayatın sahibiydin. Hatta belki de şimdiki yaşamından daha zorlu ve meydan okuyan bir hayatın içindeydin. Bir önceki hayatında acaba zengin bir iş insanı mıydın, yoksa sıradan bir hayat süren bir kişi mi? Belki de bir prenses ya da prens, belki de bir kahraman veya bir bilim insanıydın. Kim bilir?
Önceki hayatında zengin miydin?
Haydiii teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi türde bir yaşam tarzına sahip olmak istersin?
4. İnsanlarla olan ilişkilerin nasıl?
5. Hangi tür mal varlıklarına sahip olmak istersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yaşamında en önemli şey nedir?
7. Peki yatkın olduğun bir yetenek var mı?
8. Son olarak zengin olsan farklı biri olur muydun?
Sen önceki hayatında zengindin!
Sen önceki hayatında zengin değildin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın