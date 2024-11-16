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Önceki Hayatında Zengin miydin?

Önceki Hayatında Zengin miydin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.11.2024 - 17:01

Bir önceki hayatta kim olduğunu hiç merak ettin mi? Belki de şu anki hayatından çok daha renkli ve heyecan dolu bir yaşam sürüyordun. Ya da belki de hayallerinin çok ötesinde, lüks ve konforla dolu bir hayatın sahibiydin. Hatta belki de şimdiki yaşamından daha zorlu ve meydan okuyan bir hayatın içindeydin. Bir önceki hayatında acaba zengin bir iş insanı mıydın, yoksa sıradan bir hayat süren bir kişi mi? Belki de bir prenses ya da prens, belki de bir kahraman veya bir bilim insanıydın. Kim bilir?

Önceki hayatında zengin miydin?

Haydiii teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Hangi türde bir yaşam tarzına sahip olmak istersin?

3. Hangi türde bir yaşam tarzına sahip olmak istersin?

4. İnsanlarla olan ilişkilerin nasıl?

4. İnsanlarla olan ilişkilerin nasıl?

5. Hangi tür mal varlıklarına sahip olmak istersin?

5. Hangi tür mal varlıklarına sahip olmak istersin?
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6. Yaşamında en önemli şey nedir?

6. Yaşamında en önemli şey nedir?

7. Peki yatkın olduğun bir yetenek var mı?

7. Peki yatkın olduğun bir yetenek var mı?

8. Son olarak zengin olsan farklı biri olur muydun?

Sen önceki hayatında zengindin!

Sen, önceki hayatında öyle bir zenginliğe sahiptin ki, altınlar, inciler, değerli taşlarla dolu saraylarda yaşıyor, her istediğini parmaklarının ucuyla elde ediyordun. Her adımında servet, her bakışında ihtişam vardı. İnsanlar senin etrafında pervane olur, sözün her zaman dinlenirdi. Etrafındaki güzellikler, şatafat, gösteriş hiç bitmezdi. Ancak o zenginliklerin içinde kaybolmuş, gerçek anlamda mutlu olmayı bir türlü bulamamıştın. Belki de aradığın huzuru, ihtişamın gölgesinde, kalbinin derinliklerinde değil, çok daha basit ve saf şeylerde bulabileceğini bilmeden yaşadın. Şimdi, buradasın, bu dünyada; ama o eski ihtişamın hatıraları, seni bir şekilde takip ediyor gibi. Kaderin ne kadar değişmişse de, içindeki o zenginlik, hâlâ seni terk etmiyor gibi hissediyorum.

Sen önceki hayatında zengin değildin!

Sen, önceki hayatında zengin değildin! Bir zamanlar, varlık içinde yüzmek yerine, hayatını geçim sıkıntıları ve zorluklar içinde sürdürdün. Her gün, ekmeğini kazanmak için mücadele etmek zorundaydın. O eski hayatta, belki de giydiğin elbiseler eskiydi, ama en azından onları onurlu bir şekilde taşıyordun. Ne servet ne de ihtişam vardı; sadece yüreğinde bir umut, bir azim vardı. Senin için gerçek zenginlik, sahip oldukların değil, hayatta kalma iraden ve her zorluğa karşı gösterdiğin direncindi. Belki de o hayat, seni bugünkü kimliğine şekil verdi; insanlara yardım etmek, onların acılarını dindirmek, gönüllerini almak için sahip olduğun tek şey kalbindi. O eski dünyanda belki maddi anlamda hiç bir şeye sahip değildin ama ruhsal anlamda bir hazinenin vardı: Empati, sevgi ve yaşamına anlam katma gücü.

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