Kendinizi Keşfedeceğiniz ve Hayata Bakışınızı Değiştirecek En İyi 10 Psikoloji Kitabı
Kendinizi Keşfedeceğiniz ve Hayata Bakışınızı Değiştirecek En İyi 10 Psikoloji Kitabı
Psikoloji kitapları, insan zihninin karmaşık dünyasına açılan kapılardır. Bu eserler, hem kendimizi hem de çevremizdekileri daha iyi anlamamızı sağlar. Her biri, insan davranışlarının ardındaki nedenleri keşfetmemize yardımcı olur. Bazen bir teori, bazen bir hikaye bize derin bir farkındalık kazandırır. İşte zihninizi keşfetmenizi sağlayacak 10 etkileyici psikoloji kitabı…
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1. İnsan Olmanın Psikolojisi – Abraham Maslow
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2. Dört Arketip – Carl Gustav Jung
3. İnsanın 8 Evresi – Erik H. Erikson
4. İçsel Çatışmalarımız – Karen Horney
5. Duyulmayan Anlam Çığlığı – Viktor E. Frankl
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6. Akıl Hastalarının İç Dünyası – Bert Kaplan
7. Açlık – Knut Hamsun
8. İyi Hissetmek – David Burns
9. Keşfedilmemiş Benlik – Carl Gustav Jung
10. Sofie’nin Dünyası – Jostein Gaarder
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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