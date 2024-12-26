Ozan Doğulu'nun Biricik Sevgilisi Hera Aslan'ın Derin Dekolteli Transparan Kombini Göze Fena Battı!

Magazin dünyasında dikkat çeken pek çok çift var biliyorsunuz ki. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Ozan Doğulu ve Hera Aslan çift! Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan ikili romantik halleri kadar aralarındaki boy farkıyla da sıkça gündem oluyor.

Aşk hayatıyla adından söz ettiren Hera Aslan aynı zamanda sevgilisi gibi müzik dünyasından. Sıkça sahne alan ünlü şarkıcının kendine has kıyafetleriyle de dile düşmekten kurtulamıyor. Geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne alan Hera Aslan dantelli ve bol dekolteli kombiniyle fena topa tutuldu.