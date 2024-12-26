Ozan Doğulu'nun Biricik Sevgilisi Hera Aslan'ın Derin Dekolteli Transparan Kombini Göze Fena Battı!
Ozan Doğulu'nun Biricik Sevgilisi Hera Aslan'ın Derin Dekolteli Transparan Kombini Göze Fena Battı!
Magazin dünyasında dikkat çeken pek çok çift var biliyorsunuz ki. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Ozan Doğulu ve Hera Aslan çift! Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan ikili romantik halleri kadar aralarındaki boy farkıyla da sıkça gündem oluyor.
Aşk hayatıyla adından söz ettiren Hera Aslan aynı zamanda sevgilisi gibi müzik dünyasından. Sıkça sahne alan ünlü şarkıcının kendine has kıyafetleriyle de dile düşmekten kurtulamıyor. Geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne alan Hera Aslan dantelli ve bol dekolteli kombiniyle fena topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamanlar Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini üstlendikten sonra kendi projelerine yönelen Ozan Doğulu Türk müzik dünyasının aranan isimlerinden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan Doğulu'nun abisi olan Ozan Doğulu kariyeri gibi aşk hayatıyla da sıkça manşetlerimize konuk oluyor.
Ünlü aranjör 6 yıldır Hera Aslan'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Popüler çift romantik halleri kadar boy farkları yüzünden de sıkça dikkat çekiyor.
Hera Aslan'ı tanımayanlar için de şöyle bir özet geçelim; Kendisi İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yapmıştı.
Ozan Doğulu ile birlikte düet yaptığı 'Öle Öle' isimli şarkının ardından müzik dünyasına adım atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O günden sonra sahnelerden sahnelere gezip kariyerini bu yönde ilerleten Hera Aslan konser kombinleriyle de dile düşüyor.
Ve kendisi geçtiğimiz akşam verdiği İstanbul konseriyle yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Ünlü şarkıcı bu kez de derin dekolteli, transparan dantelli kombiniyle bir kesimden ağır eleştiri aldı.
👇👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın