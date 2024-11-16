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Ekstrem Spor Sevdaları Oradan Oraya Atlayıp Düşerken Adeta Bizim Canımız Yandı

Ekstrem Spor Sevdaları Oradan Oraya Atlayıp Düşerken Adeta Bizim Canımız Yandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 17:56

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Ekstrem sporlar herkesin cesaretinin yeteceği türden değil biliyorsunuz. Özellikle benim canım tatlıdır diyenlerdenseniz izlemek bile insanı kötü etkiliyor. Ancak sporseverler hata yapa yapa en iyi performanslarını gerçekleştiriyorlar. Şimdiyse o hata anlarından bir derleme ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Yüksekten sağlam bir atlayış ile hedeflerine ulaşmak isteyen adrenalinseverler bu sefer başarılı olamamıştı.

Yüksekten sağlam bir atlayış ile hedeflerine ulaşmak isteyen adrenalinseverler bu sefer başarılı olamamıştı.

Yere çakıldıkları anlarda çektikleri acıları biz seyirci olarak hissetiysek onlar neler yaşamıştır bilemiyoruz…

Yere çakıldıkları anlarda çektikleri acıları biz seyirci olarak hissetiysek onlar neler yaşamıştır bilemiyoruz…

İşte detaylar 👇

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