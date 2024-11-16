Ekstrem Spor Sevdaları Oradan Oraya Atlayıp Düşerken Adeta Bizim Canımız Yandı

Ekstrem sporlar herkesin cesaretinin yeteceği türden değil biliyorsunuz. Özellikle benim canım tatlıdır diyenlerdenseniz izlemek bile insanı kötü etkiliyor. Ancak sporseverler hata yapa yapa en iyi performanslarını gerçekleştiriyorlar. Şimdiyse o hata anlarından bir derleme ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.