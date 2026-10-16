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Soner Olgun Kimdir? Neden Öldü, Hastalığı Neydi? Usta Sanatçının Hayatı ve Albümleri

Soner Olgun Kimdir? Neden Öldü, Hastalığı Neydi? Usta Sanatçının Hayatı ve Albümleri

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:02
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Türk halk müziğine kattığı güçlü yorumlarla tanınan usta isim Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenliğinin yanında gazetecilik, tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla da tanınan Olgun'un hayatı, şarkıları ve hastalık süreci merak ediliyor. Peki, Soner Olgun kimdir? Hastalığı neydi, neden öldü? 

İşte detaylar.

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Soner Olgun Kimdir?

Soner Olgun Kimdir?

Türk halk müziği eserlerine getirdiği modern yorumlarla tanınan müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun, 1992'de yayımladığı ilk albümü Letafet ile müzik dünyasına adım attı. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müziğin yanında gazetecilik, tiyatro ve televizyon alanlarında da çalışmalar yaptı. 

Soner Olgun Kaç Yaşında?

18 Haziran 1959 doğumlu olan Soner Olgun, 16 Ekim 2026'da 67 yaşında hayatını kaybetti.

Soner Olgun Aslen Nereli?

Soner Olgun, Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Fethiye'de okuyan sanatçı, ardından İzmir'deki Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anabilim Dalı'nda tamamladı.

Soner Olgun'un Kariyeri

Soner Olgun'un Kariyeri

Soner Olgun'un sanat yolculuğu yalnızca müzikle sınırlı kalmadı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Olgun, farklı yayın kuruluşlarında çalıştı ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Daha sonra ağırlığı müziğe veren sanatçı, Türk halk müziği eserlerine kattığı kendine has yorumla dikkat çekti.

Olgun, uzun yıllar boyunca sahnede de dinleyicileriyle buluştu. 1997-2014 yılları arasında İstanbul'da aynı mekanda her cuma ve cumartesi sahneye çıkarak 17 yıl süren bir sahne serüveni yaşadı. Türkiye'nin pek çok şehrinin yanında Kuzey Kıbrıs'ta da konserler verdi.

Televizyon ve Tiyatro Çalışmaları

Sanatçı, Cine5 ve TV8 kanallarında yayımlanan Soner Olgun ile İyi Bayramlar adlı müzik programını sundu. Tiyatro alanında da üretmeye devam eden Olgun, Letafet adlı tiyatro oyununu yazdı ve oyunun müziklerini besteledi.

Soner Olgun'un Şarkıları ve Albümleri

Soner Olgun'un Şarkıları ve Albümleri

Soner Olgun, kariyeri boyunca farklı dönemlerde albümler yayımladı. Sanatçının albümleri şöyle:

  • 1992 – Letafet

  • 1994 – Her Şey Değişmeli

  • 1999 – İyi Bayramlar

  • 2004 – İyi Bayramlar Türkiye

  • 2012 – Sevda Diye Bir Kuş

  • 2015 – Yakarım Yağmurları (maxi single)

İyi Bayramlar Türkiye ve Sevda Diye Bir Kuş, sanatçının en çok bilinen çalışmaları arasında yer alıyor. Nazende Sevgilim, Yakarım Yağmurları ve Gidiyom Gidemiyom da Olgun'un sesiyle hafızalara kazınan eserlerden.

Soner Olgun'un Eşi Kimdir?

Soner Olgun'un Eşi Kimdir?

Soner Olgun'un eski eşi, şarkıcı ve vokalist Özlem Koldaş'tır. Basına yansıyan bilgilere göre çift 19 yıl evli kaldı. Koldaş, evlilikleri boyunca ve sonrasında sanatçının müzik çalışmalarında vokalist olarak yer aldı.

Özlem Koldaş, Olgun'un hastalık sürecinde de yanında oldu ve sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.

Soner Olgun Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Soner Olgun Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Basına yansıyan bilgilere göre sanatçıya 2025 baharında pankreas kanseri teşhisi konuldu. Olgun ameliyat oldu, ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördü. Aralık 2025'te ameliyatının başarılı geçtiğini ve planlanan tedavi sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sanatçı, 2026 Eylül ayında yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Ardından kendi isteğiyle, ailesi ve doktorlarının ortak kararıyla evine götürüldü. 6 Ekim'de durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Olgun, yoğun bakımda entübe edildi.

Soner Olgun'un Cenazesi Ne Zaman?

Basına yansıyan bilgilere göre Soner Olgun için 18 Ekim Pazar günü cenaze töreni düzenlenecek.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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