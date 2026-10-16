Soner Olgun Kimdir? Neden Öldü, Hastalığı Neydi? Usta Sanatçının Hayatı ve Albümleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk halk müziğine kattığı güçlü yorumlarla tanınan usta isim Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenliğinin yanında gazetecilik, tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla da tanınan Olgun'un hayatı, şarkıları ve hastalık süreci merak ediliyor. Peki, Soner Olgun kimdir? Hastalığı neydi, neden öldü?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soner Olgun Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soner Olgun'un Kariyeri
Soner Olgun'un Şarkıları ve Albümleri
Soner Olgun'un Eşi Kimdir?
Soner Olgun Neden Öldü, Hastalığı Neydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın