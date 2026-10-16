Soner Olgun Kimdir? Neden Öldü, Hastalığı Neydi? Usta Sanatçının Hayatı ve Albümleri

Soner Olgun'un sanat yolculuğu yalnızca müzikle sınırlı kalmadı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Olgun, farklı yayın kuruluşlarında çalıştı ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Daha sonra ağırlığı müziğe veren sanatçı, Türk halk müziği eserlerine kattığı kendine has yorumla dikkat çekti.

Olgun, uzun yıllar boyunca sahnede de dinleyicileriyle buluştu. 1997-2014 yılları arasında İstanbul'da aynı mekanda her cuma ve cumartesi sahneye çıkarak 17 yıl süren bir sahne serüveni yaşadı. Türkiye'nin pek çok şehrinin yanında Kuzey Kıbrıs'ta da konserler verdi.

Televizyon ve Tiyatro Çalışmaları

Sanatçı, Cine5 ve TV8 kanallarında yayımlanan Soner Olgun ile İyi Bayramlar adlı müzik programını sundu. Tiyatro alanında da üretmeye devam eden Olgun, Letafet adlı tiyatro oyununu yazdı ve oyunun müziklerini besteledi.