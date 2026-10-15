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Sinem Dedetaş'ın Yerine Gelmişti: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Hayatını Kaybetti

Sinem Dedetaş'ın Yerine Gelmişti: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 15:56
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç çarpıştı. Kazada Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de aralarında olduğu 5 kişi kazada yaralandı

Ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in kalbi durdu. Olay yerinden geçen bir doktor, Gültekin'e kalp masajıyla müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından Gültekin'in kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Dündar Ziya Gültekin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Öte yandan Dündar Ziya Gültekin, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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