Vize de Pasaport da Gerekmiyor: Türk Vatandaşları Bu Doğu Avrupa Ülkesine Kimlikle Gidebiliyor
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Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya... Evet, Avrupa ve Balkanlar'da vizesiz gidebileceğiniz ülkelerden bahsediyoruz. Türk vatandaşlarının yalnızca yeni tip çipli kimlik kartıyla gidebildiği bir Doğu Avrupa ülkesi daha var: Moldova.
Romanya ile Ukrayna arasındaki ülke, kısa bir yurt dışı tatili planlayan ama pasaport ve vize işleriyle uğraşmak istemeyenler için dikkat çekiyor.
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Moldova'da kimlikle seyahat 2019'dan beri geçerli
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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