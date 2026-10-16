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Vize de Pasaport da Gerekmiyor: Türk Vatandaşları Bu Doğu Avrupa Ülkesine Kimlikle Gidebiliyor

Vize de Pasaport da Gerekmiyor: Türk Vatandaşları Bu Doğu Avrupa Ülkesine Kimlikle Gidebiliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:28
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Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya... Evet, Avrupa ve Balkanlar'da vizesiz gidebileceğiniz ülkelerden bahsediyoruz. Türk vatandaşlarının yalnızca yeni tip çipli kimlik kartıyla gidebildiği bir Doğu Avrupa ülkesi daha var: Moldova. 

Romanya ile Ukrayna arasındaki ülke, kısa bir yurt dışı tatili planlayan ama pasaport ve vize işleriyle uğraşmak istemeyenler için dikkat çekiyor.

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Moldova'da kimlikle seyahat 2019'dan beri geçerli

Moldova'da kimlikle seyahat 2019'dan beri geçerli

Türkiye ile Moldova arasındaki anlaşma kapsamında kimlikle seyahat uygulaması 19 Şubat 2019'da başladı. Yeni tip çipli kimlik kartı olan Türk vatandaşları ülkeye pasaport ve vize olmadan girebiliyor.

Ülkede 180 gün içinde toplam 90 güne kadar kalınabiliyor. Ancak sınırda seyahat amacı, dönüş bileti ve konaklama gibi konularda ek belge istenebiliyor. Kimlikle seyahat yalnızca iki ülke arasında geçerli; Moldova'dan üçüncü bir ülkeye geçmek için pasaport gerekiyor.

Kişinev ve kayalara oyulmuş manastır

Kişinev ve kayalara oyulmuş manastır

Gezilerin ilk durağı genellikle başkent Kişinev. Geniş parkları, meydanları ve müzeleriyle şehir birkaç günlük bir programa sığabiliyor.

Başkentin dışında en çok ziyaret edilen yerlerden biri Orheiul Vechi. Bölge, kayalara oyulmuş manastırı ve nehir vadisi manzarasıyla dikkat çekiyor.

Kilometrelerce uzanan yer altı mahzenleri

Kilometrelerce uzanan yer altı mahzenleri

Cricova ve Mileștii Mici, yerin altında kilometrelerce uzanan mahzenleriyle tanınıyor. Özellikle Mileștii Mici'nin dev mahzen ağı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İstanbul ile Kişinev arasında direkt uçuşlar var; bilet fiyatları seyahat tarihine ve rezervasyon zamanına göre değişiyor.

Yola çıkmadan önce güncel giriş koşullarını Moldova'nın Türkiye'deki temsilciliklerinden teyit etmekte fayda var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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