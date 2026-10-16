Vize de Pasaport da Gerekmiyor: Türk Vatandaşları Bu Doğu Avrupa Ülkesine Kimlikle Gidebiliyor

Türkiye ile Moldova arasındaki anlaşma kapsamında kimlikle seyahat uygulaması 19 Şubat 2019'da başladı. Yeni tip çipli kimlik kartı olan Türk vatandaşları ülkeye pasaport ve vize olmadan girebiliyor.

Ülkede 180 gün içinde toplam 90 güne kadar kalınabiliyor. Ancak sınırda seyahat amacı, dönüş bileti ve konaklama gibi konularda ek belge istenebiliyor. Kimlikle seyahat yalnızca iki ülke arasında geçerli; Moldova'dan üçüncü bir ülkeye geçmek için pasaport gerekiyor.