Başakşehir'de Kız Öğrenci Yurdunun Karşısındaki İşletmenin Reklamı Tepki Topladı

Başakşehir'de bir kız öğrenci yurdunun tam karşısında bulunan bir mekânın tanıtım videosu, sosyal medyada tepki çekti. Videoda cafe 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' diye tanıtılırken 'engin otomobil kültürüne sahip beylerin' burada yalnız kalmayacağı sloganı dikkat çekti. Yurdun konumu ve yaklaşık 5 bin kişilik olduğu açıkça vurgulanan reklam kısa sürede tartışma konusu oldu. Binlerce öğrencinin kaldığı bir yurdun tanıtım malzemesine dönüştürülmesi nedeniyle eleştirilen mekan ile ilgili pek çok kullanıcı Başakşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.