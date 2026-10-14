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Başakşehir'de Kız Öğrenci Yurdunun Karşısındaki İşletmenin Reklamı Tepki Topladı

Başakşehir'de Kız Öğrenci Yurdunun Karşısındaki İşletmenin Reklamı Tepki Topladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 13:53

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Başakşehir'de bir kız öğrenci yurdunun tam karşısında bulunan bir mekânın tanıtım videosu, sosyal medyada tepki çekti. Videoda cafe 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' diye tanıtılırken 'engin otomobil kültürüne sahip beylerin' burada yalnız kalmayacağı sloganı dikkat çekti. Yurdun konumu ve yaklaşık 5 bin kişilik olduğu açıkça vurgulanan reklam kısa sürede tartışma konusu oldu. Binlerce öğrencinin kaldığı bir yurdun tanıtım malzemesine dönüştürülmesi nedeniyle eleştirilen mekan ile ilgili pek çok kullanıcı Başakşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

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Yurdun reklam malzemesi yapılmasına itiraz etti

Cüneyt Polat reklamdaki "piyasa" dilini eleştirdi

Haber hesapları da tartışmayı büyüttü

Belediyeden denetim istedi

Belediyeden denetim istedi
twitter.com

Reklamın şaka mı gerçek mi olduğunu sordu

Reklamın şaka mı gerçek mi olduğunu sordu
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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