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Yurtta Kalan Bir Öğrenci Yatağında Gezinen Fareyi Paylaştı: "Oda Artık Onun Biz Gidiyoruz"

Yurtta Kalan Bir Öğrenci Yatağında Gezinen Fareyi Paylaştı: "Oda Artık Onun Biz Gidiyoruz"

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
10.10.2026 - 18:29

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Üniversite öğrencileri için yurt hayatı, ortak yaşamın getirdiği pek çok kaosla dolu. Yurt odasında eğlenceli anlar da yaşanabiliyor, beklenmedik misafirlerle de karşılaşılabiliyor. Yeni eğitim öğretim yılında odalarına yerleşen pek çok genç, karşılaştığı ilginç durumları paylaşmaya başladı. 

Bir KYK yurdu öğrencisi, odasındaki yatağın üzerinde gezinen fareyi kaydetti. Yatağın ve yastıkların arasında dolaşan farenin o anlarını 'Oda artık onun biz gidiyoruz...' notuyla paylaştı. Görüntüler pek çok kişinin travmasını tetikledi. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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