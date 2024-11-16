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Gıdısını Aldıran Adamın Minik Dokunuşlarla Yaşadığı Değişim Sizleri de Şoke Edecek

Gıdısını Aldıran Adamın Minik Dokunuşlarla Yaşadığı Değişim Sizleri de Şoke Edecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 15:42 Son Güncelleme: 16.11.2024 - 15:47

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Son yıllarda estetik operasyonlar çokça tercih ediliyor. Estetik bağımlılığı da gitgide artıyor. Bazı estetik operasyonların sonuçları alkışları hak etse de ne yazık ki bazen kötü sonuçlar da görebiliyoruz. Şimdiyse gıdı aldırma operasyonu geçiren bir hasta ile karşınızdayız. Çene şekli yüz tipini oldukça etkilediğinden gıdı aldırma, çene kemiğini belirginleştirme gibi operasyonların popülaritesini bilirsiniz. Gelin şimdiki hastanın sonucuna birlikte bakalım.

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Hastanın operasyona girmeden önceki hali bu şekildeydi.

Hastanın operasyona girmeden önceki hali bu şekildeydi.

Gıdı aldırma operasyonundan ve kendine çekidüzen verdikten sonra ise kendisini böyle gördük.

Gıdı aldırma operasyonundan ve kendine çekidüzen verdikten sonra ise kendisini böyle gördük.

İşte o anlar👇

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