Gıdısını Aldıran Adamın Minik Dokunuşlarla Yaşadığı Değişim Sizleri de Şoke Edecek

Son yıllarda estetik operasyonlar çokça tercih ediliyor. Estetik bağımlılığı da gitgide artıyor. Bazı estetik operasyonların sonuçları alkışları hak etse de ne yazık ki bazen kötü sonuçlar da görebiliyoruz. Şimdiyse gıdı aldırma operasyonu geçiren bir hasta ile karşınızdayız. Çene şekli yüz tipini oldukça etkilediğinden gıdı aldırma, çene kemiğini belirginleştirme gibi operasyonların popülaritesini bilirsiniz. Gelin şimdiki hastanın sonucuna birlikte bakalım.