En Güzel Kızların Yaşadığı İlk Beş Şehri Sıraladılar: Listenin Başında Eskişehir Yer Aldı

@kakofoniyy adlı Instagram sayfası Türkiye'nin en güzel kızlarının yaşadığı ilk beş şehri sıraladı. Verilerle oluşturulan listede tahmin edilenlerin dışında şehirlemiz de vardı. Özellikle bilirsiniz ki İzmir'in kızları güzellikleriyle dillere pelesenk olmuştur. Ancak İzmir ilk sırada değil Eskişehir ilk sırada yer almıştı. Gelin detaylara geçelim.