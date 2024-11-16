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En Güzel Kızların Yaşadığı İlk Beş Şehri Sıraladılar: Listenin Başında Eskişehir Yer Aldı

En Güzel Kızların Yaşadığı İlk Beş Şehri Sıraladılar: Listenin Başında Eskişehir Yer Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 13:39

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@kakofoniyy adlı Instagram sayfası Türkiye'nin en güzel kızlarının yaşadığı ilk beş şehri sıraladı. Verilerle oluşturulan listede tahmin edilenlerin dışında şehirlemiz de vardı. Özellikle bilirsiniz ki İzmir'in kızları güzellikleriyle dillere pelesenk olmuştur. Ancak İzmir ilk sırada değil Eskişehir ilk sırada yer almıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Bahsettiğimiz üzere listede Eskişehir ilk sırada iken, İzmir ikinci sırada, İstanbul ise üçüncü sıradaydı.

Bahsettiğimiz üzere listede Eskişehir ilk sırada iken, İzmir ikinci sırada, İstanbul ise üçüncü sıradaydı.

Listenin devamına geçildiğinde ise dördüncü sırada Muğla, beşinci sırada da Mardin yer alıyordu.

Listenin devamına geçildiğinde ise dördüncü sırada Muğla, beşinci sırada da Mardin yer alıyordu.

İşte detaylar 👇

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