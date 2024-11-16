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Hastanede Yapılan Yangın Tatbikatında Kendini Role Kaptıran Vatandaşı Ekipler Sakinleştirmeye Çalıştı

Hastanede Yapılan Yangın Tatbikatında Kendini Role Kaptıran Vatandaşı Ekipler Sakinleştirmeye Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 12:43

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Zaman zaman düzenlenen tatbikatlarda vatandaşlarımızın kendini role fazla kaptırdığı sahneler görebiliyoruz. Şimdiyse tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Antalya’da bir hastanede yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hastanede tatbikat yapılacağı için vatandaşlar ve ekipler hazırlık yapmıştı. Ancak bir vatandaşımız rolüne öylesine inançlıydı ki acaba gerçekten bir şey mi yaşandı dedirtti. Gelin detaylara geçelim.

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Düzenlenen yangın tatbikatında vatandaşımız ablasını gözyaşları içinde arıyordu.

Düzenlenen yangın tatbikatında vatandaşımız ablasını gözyaşları içinde arıyordu.

Senaryoya kendini kaptıran vatandaşımızı ekipler zor sakinleştirdi.

Senaryoya kendini kaptıran vatandaşımızı ekipler zor sakinleştirdi.

İşte detaylar 👇

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