Tasarımcıya Ait Olan Bir Kombinle Klasik Bir Mağazadan Yapılan Kombin Kıyaslandı Kimse Ayırt Edemedi

Günümüz modasında marka ve tasarım ürünlerin benzerlerini her yerde görüyoruz. @eliza.co.uk adlı sayfa da bir tasarımcıya ait kombinle, markasız bir kombini kıyaslayarak sokaktaki insanlara mikrofon uzattı. İstenen şey ise hangi kombinin pahalı hangi kombinin ucuz olduğunu bulmaktı. Bakalım sizler ayırt edebilecek misiniz? Gelin detaylara geçelim 👇
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Gördüğünüz gibi kombinler neredeyse birebirdi ve ilk bakışta hangisinin tasarımcıya ait olduğunu bulmak zordu.
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Birçok kişi de doğru yanıt veremedi. Peki ya siz olsaydınız hangi kombinin tasarımcıya ait olduğunu düşünürdünüz? Yorumlarda buluşalım!
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