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Var mı Arttıran?: Bir İçerik Üreticisi Bisiklette Mantı Yapıp Afiyetle Yedi

Var mı Arttıran?: Bir İçerik Üreticisi Bisiklette Mantı Yapıp Afiyetle Yedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 23:22

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İçerik üreticileri her geçen gün daha yaratıcı bir fikir ile karşımıza çıkıyor. Sosyal medyanın gücü hayatımızda artmaya başladığından beri birçok kişi hesaplarında daha aktif olmaya başladı. @soulofguts adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tugay Çerezci de bisiklet sürerken çektiği videolarıyla meşhur olanlardan. Bisiklet üstünde yemek pişiren içerik üreticisi “helal olsun” yorumlarını topluyor. Gelin bir videosuna birlikte bakalım.

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Bu videosunda takipçisinin isteği üzerine bisiklet sürerken mantı yaptı.

Bu videosunda takipçisinin isteği üzerine bisiklet sürerken mantı yaptı.

Ne dengesini kaybetti ne de bir tehlike atlattı. Mantısı pişince afiyetle yedi.

Ne dengesini kaybetti ne de bir tehlike atlattı. Mantısı pişince afiyetle yedi.

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