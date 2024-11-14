Var mı Arttıran?: Bir İçerik Üreticisi Bisiklette Mantı Yapıp Afiyetle Yedi

İçerik üreticileri her geçen gün daha yaratıcı bir fikir ile karşımıza çıkıyor. Sosyal medyanın gücü hayatımızda artmaya başladığından beri birçok kişi hesaplarında daha aktif olmaya başladı. @soulofguts adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tugay Çerezci de bisiklet sürerken çektiği videolarıyla meşhur olanlardan. Bisiklet üstünde yemek pişiren içerik üreticisi “helal olsun” yorumlarını topluyor. Gelin bir videosuna birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu videosunda takipçisinin isteği üzerine bisiklet sürerken mantı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne dengesini kaybetti ne de bir tehlike atlattı. Mantısı pişince afiyetle yedi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın