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Afrikalılara Erik Dalı Oynamayı Öğreten Gezgin Tebessüm Ettiren Anlara Vesile Oldu

Afrikalılara Erik Dalı Oynamayı Öğreten Gezgin Tebessüm Ettiren Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 22:03

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Mavi Gökçe Ücel adlı gezgin @ben.ve.dunya adlı Instagram hesabından ürettiği içeriklerle beğenileri ve yorumları topluyor. Pozitifliğiyle bizlerin de enerjisini yükselten içerik üreticisi yalnızca bizlerin değil gittiği her yerde ortamın enerjisini yükseltiyor. Şimdiyse Afrika’dan yaptığı bir paylaşımıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Erik Dalı’nın bir dönemler tüm dünyada etkisi vardı. İşte içerik üreticisi de tanıştığı Afrikalılara Erik Dalı’nı öğretmişti.

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Hepsi bir araya gelip koreografiyi de hazırladıktan sonra eşsiz bir oyun havası performansı sergilemişti.

Hepsi bir araya gelip koreografiyi de hazırladıktan sonra eşsiz bir oyun havası performansı sergilemişti.

Onları izlerken yüzümüzde tebessümler eksik olmadı.

Onları izlerken yüzümüzde tebessümler eksik olmadı.

İşte detaylar 👇

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