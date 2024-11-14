Beyin Ameliyatından Sonra Devlerini Kontrol Ettirmek İçin Hazırlanan Sorular Güldürdü: Bihter’den İçli Köfteye

@aysegultv adlı Instagram kullanıcısı geçirdiği beyin ameliyatından sonra yaptığı paylaşımla izleyenlerden kahkahaları topladı. İçerik üreticisi o anlar için “Beyin ameliyatı sonrası devrelerimi kontrol ediyoruz” notunu düşmüştü. Ancak tüm mesele devrelerini kontrol etmek için seçtikleri sorulardı. Aşk-ı Memnu Bihter mi dersiniz, içli köfte mi? İşte öyle bir alaka seviyesi vardı. Gelin detaylara geçelim.