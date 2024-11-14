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Beyin Ameliyatından Sonra Devlerini Kontrol Ettirmek İçin Hazırlanan Sorular Güldürdü: Bihter’den İçli Köfteye

Beyin Ameliyatından Sonra Devlerini Kontrol Ettirmek İçin Hazırlanan Sorular Güldürdü: Bihter’den İçli Köfteye

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 19:44

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@aysegultv adlı Instagram kullanıcısı geçirdiği beyin ameliyatından sonra yaptığı paylaşımla izleyenlerden kahkahaları topladı. İçerik üreticisi o anlar için “Beyin ameliyatı sonrası devrelerimi kontrol ediyoruz” notunu düşmüştü. Ancak tüm mesele devrelerini kontrol etmek için seçtikleri sorulardı. Aşk-ı Memnu Bihter mi dersiniz, içli köfte mi? İşte öyle bir alaka seviyesi vardı. Gelin detaylara geçelim.

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Başarılı bir ameliyatın ardından odasında dinlenen içerik üreticisine sorulan sorular arasında, 2025 seçimleri, tuttuğu takım ve en sevdiği yemekler vardı.

Başarılı bir ameliyatın ardından odasında dinlenen içerik üreticisine sorulan sorular arasında, 2025 seçimleri, tuttuğu takım ve en sevdiği yemekler vardı.

Asıl dikkat çeken ise Aşk-ı Memnu Bihter’in Matmazel’in kitabından alıntı olan metniydi.

Asıl dikkat çeken ise Aşk-ı Memnu Bihter’in Matmazel’in kitabından alıntı olan metniydi.

İşte detaylar 👇

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