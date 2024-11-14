Halloween Kutlamalarından Paylaşımlar Devam Ediyor: Türk Gençler Kostümleriyle Herkesten İlgiyi Topladı!

Geçtiğimiz haftalarda kutlanan Halloween'den paylaşımlar sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. İnsanların birbirinden güzel kostümler seçmesi, sokaklarda doyasıya eğlenmeleri ne yalan söyleyelim bi' imrendirmiyor değil. @voyageofsim kullanıcı adıyla Halloween paylaşımları yapan Simge Duyar da viral oldu. Kostüm olarak Sims seçen arkadaş grubu sokaklarda beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim.
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İtalya'da yaşayan içerik üreticisi, onların Halloween kutlamalarını paylaşarak insanların kostümlerine yer vermişti.
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Birbirinden ilginç kostüm seçimleri kameraya yansırken, herkesin gözü Sims olan arkadaş grubundaydı.
İşte detaylar 👇
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