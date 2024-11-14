Türkiye'de En Fazla Eleştirilen İlk Beş Mesleği Gençler Sıraladı: Polislik Listenin Başında Yer Alıyor

@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler her videolarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Özellikle belli başlı konuları ele alarak veriler doğrultusunda sıralama yaptıkları içerikler şaşırtıcı sonuçlar sunabiliyor. Şimdiyse Türkiye'de en çok eleştiri alan meslekleri sıraladılar. İzleyiciler ise yorumlarda buluşarak eleştiri alan diğer mesleklere yer verdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sıralama sizleri şaşırtacak mı?
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Gençler, araştırmaları sonucu ilk sırada polislerin yer aldığını belirtti. İkinci sırada ise sağlıkçılar, üçüncü sırada da öğretmenler vardı.
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Listenin devamına geçildiğinde de dördüncü sırada hakemlik, beşinci sırada ise gazetecilik yer alıyordu. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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