onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'de En Fazla Eleştirilen İlk Beş Mesleği Gençler Sıraladı: Polislik Listenin Başında Yer Alıyor

Türkiye'de En Fazla Eleştirilen İlk Beş Mesleği Gençler Sıraladı: Polislik Listenin Başında Yer Alıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 16:44

İçerik Devam Ediyor

@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler her videolarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Özellikle belli başlı konuları ele alarak veriler doğrultusunda sıralama yaptıkları içerikler şaşırtıcı sonuçlar sunabiliyor. Şimdiyse Türkiye'de en çok eleştiri alan meslekleri sıraladılar. İzleyiciler ise yorumlarda buluşarak eleştiri alan diğer mesleklere yer verdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sıralama sizleri şaşırtacak mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gençler, araştırmaları sonucu ilk sırada polislerin yer aldığını belirtti. İkinci sırada ise sağlıkçılar, üçüncü sırada da öğretmenler vardı.

Gençler, araştırmaları sonucu ilk sırada polislerin yer aldığını belirtti. İkinci sırada ise sağlıkçılar, üçüncü sırada da öğretmenler vardı.

Listenin devamına geçildiğinde de dördüncü sırada hakemlik, beşinci sırada ise gazetecilik yer alıyordu. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Listenin devamına geçildiğinde de dördüncü sırada hakemlik, beşinci sırada ise gazetecilik yer alıyordu. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın