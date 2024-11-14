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Elektrik Mühendisinin Emekli Maaşı İsyanı! "250 Gram Kıymayı Kredi Kartıyla Alıyorum"

Elektrik Mühendisinin Emekli Maaşı İsyanı! "250 Gram Kıymayı Kredi Kartıyla Alıyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
14.11.2024 - 15:45

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın esnaf ziyareti sırasında bir kasapta karşılaştığı emekli elektrik mühendisi, emekli maaşlarına isyan etti. 23 bin lira emekli maaşını söyleyen vatandaş, '2019 yılına kadar devlete ödediğim prim 1 milyon 660 bin lira. Bana o parayı verseydi beni emekli etmeseydi. O dönemde 5 tane daire alıyordum. Her birini onar bin liradan kiraya versem 50 bin lira. Şimdi 250 gram kıyma alıyorum, onu da kredi kartıyla ödüyorum.' dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır esnaf ziyaretinde karşılaştığı emekli elektrik mühendisi vatandaşın dertlerini dinledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır esnaf ziyaretinde karşılaştığı emekli elektrik mühendisi vatandaşın dertlerini dinledi.

Aylık 23 bin lira aylık aldığını söyleyen vatandaş, "2019 yılına kadar devlete ödediğim prim 1 milyon 660 bin lira. Bana o parayı verseydi beni emekli etmeseydi. O dönemde 5 tane daire alıyordum. Her birini onar bin liradan kiraya versem 50 bin lira. Şimdi 250 gram kıyma alıyorum, onu da kredi kartıyla ödüyorum." dedi.

Aylık 23 bin lira aylık aldığını söyleyen vatandaş, "2019 yılına kadar devlete ödediğim prim 1 milyon 660 bin lira. Bana o parayı verseydi beni emekli etmeseydi. O dönemde 5 tane daire alıyordum. Her birini onar bin liradan kiraya versem 50 bin lira. Şimdi 250 gram kıyma alıyorum, onu da kredi kartıyla ödüyorum." dedi.

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