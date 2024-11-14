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Yüksek Noktalarda Birbirinden Tehlikeli Videolar Çeken Sosyal Medya Kullanıcısı Yine Yürekleri Ağza Getirdi

Yüksek Noktalarda Birbirinden Tehlikeli Videolar Çeken Sosyal Medya Kullanıcısı Yine Yürekleri Ağza Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 15:59

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Adrenalin, birçok kişi için sadece bir biyolojik bileşen olmanın çok ötesinde, bir tutku. Hatta adeta bir yaşam biçimi. Bu kişiler için adrenalin, hayatın monotonluğunu kıran, varoluşlarını renklendiren ve onlara enerji veren bir unsurdur. Onlar adrenalinin eşsiz heyecanını, kontrolsüz gücünü ve özgürlüğünü ararlar. Bu sebeple bizim aklımızın almayacağı pek çok eylem onlar için oldukça sıradan olabilir.

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'runroof_' yine bir inşaatın tepesinde tehlikeli bir video çekti.

'runroof_' yine bir inşaatın tepesinde tehlikeli bir video çekti.

Defalarca düşme tehlikesi geçiren gencin o anları izleyenleri de gerdi.

Defalarca düşme tehlikesi geçiren gencin o anları izleyenleri de gerdi.

İşte o video;

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