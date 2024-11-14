Yüksek Noktalarda Birbirinden Tehlikeli Videolar Çeken Sosyal Medya Kullanıcısı Yine Yürekleri Ağza Getirdi

Adrenalin, birçok kişi için sadece bir biyolojik bileşen olmanın çok ötesinde, bir tutku. Hatta adeta bir yaşam biçimi. Bu kişiler için adrenalin, hayatın monotonluğunu kıran, varoluşlarını renklendiren ve onlara enerji veren bir unsurdur. Onlar adrenalinin eşsiz heyecanını, kontrolsüz gücünü ve özgürlüğünü ararlar. Bu sebeple bizim aklımızın almayacağı pek çok eylem onlar için oldukça sıradan olabilir.