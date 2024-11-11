Pide Reklamında Yer Alan Kadının Pide Yiyemediği İçin Dublör Kullandığı Anlar

Pide reklamında yer alacak olan bir kadın, pide yiyemediği için reklamda arkadaşının dublörlük yaptığı anları paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Pide yiyemeyip pide reklamında oynuyor olması oldukça ironikti. Neyse ki arkadaşının da yardımıyla pide yiyor gibi gözükmüş ve bir sıkıntı yaşanmamıştı. Gelin detaylara geçelim.