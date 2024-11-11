Sıkça Vakit Geçiren Kadınların Menstrual Döngülerinin Aynı Tarihte Olması Bir Şehir Efsanesi mi?

Sıkça vakit geçiren kadınların bir süreden sonra regl dönemlerinin de aynı tarihlerde olduğuna denk gelmiş ya da duymuş olabilirsiniz. Birçok yerde bu konu konuşuluyor olsa da bilimsel bir dayanağı olup olmadığını dair pek bilgi verilmiyor. İşte şimdi bu konunun bir şehir efsanesinden mi ibaret olduğunu yoksa gerçekten regl dönemlerinde benzerlik mi olduğunu anlayacağız. @inceislertv adlı Instagram sayfası araştırmalarını takipçileriyle paylaştı. Gelin detaylara bakalım.
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İçerik üreticisi 1970'lerde Martha McClintock'un 135 kadının adet döngüleri üzerinden bu konuyu araştırdığını dile getirdi.
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Ve gözlemler sonucu aynı evi paylaşan ya da dost olan kadınların regl dönemlerinin yakın tarihlerde olduğunun ortaya çıktığını anlattı.
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