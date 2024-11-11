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En Çok Mobbing Yaşayan İlk 6 Meslek Sıralandı: Listenin Başında Sağlık Sektörü Yer Alıyor

En Çok Mobbing Yaşayan İlk 6 Meslek Sıralandı: Listenin Başında Sağlık Sektörü Yer Alıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2024 - 14:04

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Mobbing ne yazık ki pek çok meslekte önüne geçilemeyen bir durum. İnsanlar iş yerlerinde yaşadıkları mobbinglere dayanamayıp belki de yıllarını verdikleri işlerinden ayrılabiliyorlar. @genctg adlı Instagram sayfası da en çok mobbinge maruz kalan ilk 6 mesleği sıraladı. Gelin detaylara geçelim. Eklemek istedikleriniz içinse yorumlarda buluşalım!

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Öncelikle listenin ilk sırasında doktorlar ve hemşireler yer alıyordu. İkinci sırada onları öğretmenler takip ederken üçüncü sırada ise akademisyenler vardı.

Öncelikle listenin ilk sırasında doktorlar ve hemşireler yer alıyordu. İkinci sırada onları öğretmenler takip ederken üçüncü sırada ise akademisyenler vardı.

Dördüncü sırada askerler ve polisler yer alırken, beşinci sırada bankacılar ve son sırada da garsonlar vardı.

Dördüncü sırada askerler ve polisler yer alırken, beşinci sırada bankacılar ve son sırada da garsonlar vardı.

İşte detaylar 👇

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