En Çok Mobbing Yaşayan İlk 6 Meslek Sıralandı: Listenin Başında Sağlık Sektörü Yer Alıyor

Mobbing ne yazık ki pek çok meslekte önüne geçilemeyen bir durum. İnsanlar iş yerlerinde yaşadıkları mobbinglere dayanamayıp belki de yıllarını verdikleri işlerinden ayrılabiliyorlar. @genctg adlı Instagram sayfası da en çok mobbinge maruz kalan ilk 6 mesleği sıraladı. Gelin detaylara geçelim. Eklemek istedikleriniz içinse yorumlarda buluşalım!