En Çok Mobbing Yaşayan İlk 6 Meslek Sıralandı: Listenin Başında Sağlık Sektörü Yer Alıyor

Mobbing ne yazık ki pek çok meslekte önüne geçilemeyen bir durum. İnsanlar iş yerlerinde yaşadıkları mobbinglere dayanamayıp belki de yıllarını verdikleri işlerinden ayrılabiliyorlar. @genctg adlı Instagram sayfası da en çok mobbinge maruz kalan ilk 6 mesleği sıraladı. Gelin detaylara geçelim. Eklemek istedikleriniz içinse yorumlarda buluşalım!
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Öncelikle listenin ilk sırasında doktorlar ve hemşireler yer alıyordu. İkinci sırada onları öğretmenler takip ederken üçüncü sırada ise akademisyenler vardı.
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Dördüncü sırada askerler ve polisler yer alırken, beşinci sırada bankacılar ve son sırada da garsonlar vardı.
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