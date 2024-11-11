İstanbul’da 8.500 TL’ye Kiraya Verilen Evi Görünce Nasıl Kiralandığını Sorgulayacaksınız

Son yıllarda artan kiralarla birlikte ev sahipleri, içine girilmeyecek evlerini, depolarını bile kiraya verir oldu. Ne yazık ki özellikle İstanbul’da alıp başını giden kiralar karşısında vatandaşlar uygun fiyatlı evler arar oldu. @cemlikvlg adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç de bu evleri gezerek takipçileriyle paylaşıyor. Her paylaşımında da izleyenler bu evler nasıl kiraya verilmiş şaşkınlığı yaşıyor.