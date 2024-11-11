Tüm Düğünlerin Aranan Yüzü: Abisinin Düğününde Piste Çıkan Çocuklara Tek Tek Müdahale Eden Adam

Artık biliyorsunuz ki birçok düğün davetiyesinde çocukların katılım gösteremediği yazıyor. Kimi düğünlerde de çocuklar gelse de pistte yer almaması için dikkat ediliyor. İşte şimdi pistte çocukların oyunlara doyamadığı anlara müdahale ederken kameraya yansıyan bir vatandaşla karşınızdayız. Damadın kardeşinin çocukları tek tek uyardığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Gelin detaylara geçelim.