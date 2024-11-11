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Tüm Düğünlerin Aranan Yüzü: Abisinin Düğününde Piste Çıkan Çocuklara Tek Tek Müdahale Eden Adam

Tüm Düğünlerin Aranan Yüzü: Abisinin Düğününde Piste Çıkan Çocuklara Tek Tek Müdahale Eden Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2024 - 10:48

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Artık biliyorsunuz ki birçok düğün davetiyesinde çocukların katılım gösteremediği yazıyor. Kimi düğünlerde de çocuklar gelse de pistte yer almaması için dikkat ediliyor. İşte şimdi pistte çocukların oyunlara doyamadığı anlara müdahale ederken kameraya yansıyan bir vatandaşla karşınızdayız. Damadın kardeşinin çocukları tek tek uyardığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Gelin detaylara geçelim.

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Adeta çocuk radarı olan adam, piste çıkan kim olduysa pes etmeden uyardı.

Adeta çocuk radarı olan adam, piste çıkan kim olduysa pes etmeden uyardı.

O anlara “Her düğüne lazım” yorumları geldi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

O anlara “Her düğüne lazım” yorumları geldi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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