En Son Kurban Bayramında Et Yediğini Anlatan Emekli Sokak Röportajında Dert Yandı

Bir sokak röportajında konuşan emekli izleyenleri derinden etkiledi. Sohbet muhabirin 'Kışlık kıyafet aldınız mı?' sorusuyla başlamıştı. Emekli vatandaş ne kıyafet ne de et alabildiğini anlattı. Birçok emeklinin röportajlarda benzeri konuşmalar yaptığına şahit oluyoruz. Gelin detaylara geçelim.