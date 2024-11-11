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En Son Kurban Bayramında Et Yediğini Anlatan Emekli Sokak Röportajında Dert Yandı

En Son Kurban Bayramında Et Yediğini Anlatan Emekli Sokak Röportajında Dert Yandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2024 - 08:47

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Bir sokak röportajında konuşan emekli izleyenleri derinden etkiledi. Sohbet muhabirin 'Kışlık kıyafet aldınız mı?' sorusuyla başlamıştı. Emekli vatandaş ne kıyafet ne de et alabildiğini anlattı. Birçok emeklinin röportajlarda benzeri konuşmalar yaptığına şahit oluyoruz. Gelin detaylara geçelim.

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"Kışlık kıyafet aldınız mı?" sorusu karşısında "Nasıl alacağız para yok ki" diyen emekli vatandaş, doğalgaz faturasının fazla geldiğini ve kışın ne yapacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Kışlık kıyafet aldınız mı?" sorusu karşısında "Nasıl alacağız para yok ki" diyen emekli vatandaş, doğalgaz faturasının fazla geldiğini ve kışın ne yapacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Maaşını faturalara verdikten sonra ancak simit ve çayla geçinebileceğini anlatan emekli vatandaş en son Kurban Bayramında et yediğini de dile getirdi.

Maaşını faturalara verdikten sonra ancak simit ve çayla geçinebileceğini anlatan emekli vatandaş en son Kurban Bayramında et yediğini de dile getirdi.

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