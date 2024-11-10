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Türkiye'nin En Kısa Şehirleri Açıklandı: İlk Beşte Dört Karadeniz Şehri Var

Türkiye'nin En Kısa Şehirleri Açıklandı: İlk Beşte Dört Karadeniz Şehri Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.11.2024 - 18:23

Boy ortamalası genetik faktörler tarafından belirlense de beselenme şekli yaşanan bölge gibi etkenler de bunu etkiliyor. TÜİK de ilginç bir veri paylaşarak en kısa ve en uzun illeri açıkladı. En kısa illerde ise ilginç sonuçlar görüldü. Karadeniz'in ilk beşte dört ili yer alırken diğer il de Şanlıurfa oldu. TÜİK verilerine göre o listeyi derledik.

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TÜİK, bugün yaptığı açıklama ile boy ortalamasına değindi ve en kısa illeri açıkladı. İlk beşte ise ilginç sonuçlar görüldü.

TÜİK, bugün yaptığı açıklama ile boy ortalamasına değindi ve en kısa illeri açıkladı. İlk beşte ise ilginç sonuçlar görüldü.

Türkiye'de beş il 170'in altında ortalamaya sahip. İlk sırada Türkiye'nin en kısa şehri olarak Rize'nin olduğu görüldü.

Türkiye'de beş il 170'in altında ortalamaya sahip. İlk sırada Türkiye'nin en kısa şehri olarak Rize'nin olduğu görüldü.

İkinci sırada ise yine 170'in altında kalan Karadeniz şehirlerinden Ordu yer alıyor.

İkinci sırada ise yine 170'in altında kalan Karadeniz şehirlerinden Ordu yer alıyor.

Üçüncü sırada yine Doğu Karadeniz şehirlerinden Trabzon var. Trabzon şehrinin ortalaması da 170 altında ölçüldü.

Üçüncü sırada yine Doğu Karadeniz şehirlerinden Trabzon var. Trabzon şehrinin ortalaması da 170 altında ölçüldü.

Dördüncü sırada da Karadeniz şehirlerinde Giresun yer alırken beşinci sırada ve Karadeniz dışından tek il olarak Şanlıurfa yer aldı.

Dördüncü sırada da Karadeniz şehirlerinde Giresun yer alırken beşinci sırada ve Karadeniz dışından tek il olarak Şanlıurfa yer aldı.

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