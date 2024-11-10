Türkiye'nin En Kısa Şehirleri Açıklandı: İlk Beşte Dört Karadeniz Şehri Var

Boy ortamalası genetik faktörler tarafından belirlense de beselenme şekli yaşanan bölge gibi etkenler de bunu etkiliyor. TÜİK de ilginç bir veri paylaşarak en kısa ve en uzun illeri açıkladı. En kısa illerde ise ilginç sonuçlar görüldü. Karadeniz'in ilk beşte dört ili yer alırken diğer il de Şanlıurfa oldu. TÜİK verilerine göre o listeyi derledik.