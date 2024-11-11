Alternatif Tıp Yöntemleri Her Yerde: Çin'de Çocuklar Hastalandığında Başvurulan Yöntemler

Alternatif tıp yöntemleri dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Kimi alternatif tıp yöntemleri atalardan miras kalsa da kimileri yeni yeni keşfediliyor. Türkiye'de de sıkça tercih edilen alternatif tıp yöntemleri var. Sizler de ateşlendiğiniz zaman ya da çocuklarınız ateşlendiği zaman ilk olarak hastaneye gitmek yerine evde halletmeye çalıştığınız anlar yaşamışsınızdır. İşte şimdi de Çin'de neler yapıldığına dair paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin çocuklar ateşlendiği zaman çoraplarını buzda beklettikleri, ardından ise o çorabı patikle birlikte giydikleri bir yöntem vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ya da ayaklarının altına bir soğan dilimi koyuyorlardı. Soğanın bizim ülkemizde de her derde deva olan birçok yöntemi olduğunu görüyoruz. Peki ya sizin aklınıza gelenler neler? Yorumlarda buluşalım.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın