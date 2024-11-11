Dubai Çikolatasında Çeşitler Artıyor: Bir İçerik Üreticisi Zeytinli Dubai Çikolatası Denedi

Dubai çikolatasının modası bir süre daha geçmeyecek gibi duruyor. Çikolatanın ilk çıktığı antep fıslıklı ve kadayıflı hali popülaritesini korurken, binbir çeşit halini görür olduk. İçerik üreticilerinin de reklam değerinden kaynaklı olarak olaya dahil oluşuyla birlikte tüm sosyal medya platformlarında dubai çikolatası deneyenlerle karşılaşıyoruz. Şimdiyse @mut_incisi adlı sayfa zeytinlisini denedi. Buyurun detaylara 👇
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Zeytinli Dubai çikolatası yapan kadın tadına baktıktan sonra yorumlarda afiyetle yediklerini belirtti.
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Siz çikolata ve zeytin ikilisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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