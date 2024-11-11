Kaldırımda Yürüyen Kadınların Çantasını Çalan Tatlı Köpek Güldüren Anlar Yaşattı

Kaldırımda arkadaşıyla yürüyen bir genç kadın peşlerinden gelen oyuncu köpeği görmesiyle çantasını yere attı ve yaşananlar sosyal medyada viral oldu. Çantanın yere düşmesini fırsat bilen köpek, hemen ağzına alıp koşmaya başlamıştı. Siz de başıma daha ne gelebilir diye düşünenlerden misiniz? Ansızın tatlı bir hırsızla karşılabilirsiniz. Gelin detaylara geçelim.
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Bu komik olayı sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, “Köpek çantanı çaldı ama kulaklığı çıkaracak vaktin yok” notunu düşmüştü.
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Çantasını çalıp kaçan köpeğin peşinden giden kadın unutamayacağı bir anı yaşamıştı.
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