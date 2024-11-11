Kuaföre Gelen Müşterilerin Tepkilerini Ölçmek İçin Yapılan Şakalar Sosyal Medyada Viral Oldu

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri en çok izlenen videolar şaka videoları. Milyonları aşan izlenme alan bu videolardan bir derleme ile karşınızdayız. Kuaförlerde yapılan şakalarda ayna karşısına geçen müşterilerin tepkileri anbean kaydedildi. Kuaförler hem kendilerini hem de müşterilerini güldürmüştü. Gelin neler yapmışlar birlikte bakalım.
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Tıraş önlüğüne sütyen takan berber karşısında müşteri neye uğradığını şaşırmıştı.
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Bunlara ek olarak kimilerine de oyuncak fön makinesiyle fön çekenler oldu. Müşteriler arasından çoğu ne olduğunu bile anlayamazken o anlar yüzlerinde tebessüm oluşturdu.
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