Çocuğu Meyve Yemeyince Çareyi TikTok Akımında Bulan Yaratıcı Anne Alkışları Topladı!

TikTok akımları kısa sürede tüm sosyal medya platformlarında yer ediniyor. Akımlar mecrası TikTok'ta geçtiğimiz haftalarda taş-kağıt-makas oyunundan bir furya başlamıştı. Eğer rastlamadıysanız şöyle anlatalım; taş-kağıt-makasta kazanan kişi, partneri belirledikleri noktaya koşup gelene kadar yemek yiyor ve oyunda en çok yemek yeme amacı güdülüyordu. İşte bir anne de akımı görünce meyve sevmeyen kızıyla oynadı. Gelin detaylara geçelim.