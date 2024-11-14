Çocuğu Meyve Yemeyince Çareyi TikTok Akımında Bulan Yaratıcı Anne Alkışları Topladı!

TikTok akımları kısa sürede tüm sosyal medya platformlarında yer ediniyor. Akımlar mecrası TikTok'ta geçtiğimiz haftalarda taş-kağıt-makas oyunundan bir furya başlamıştı. Eğer rastlamadıysanız şöyle anlatalım; taş-kağıt-makasta kazanan kişi, partneri belirledikleri noktaya koşup gelene kadar yemek yiyor ve oyunda en çok yemek yeme amacı güdülüyordu. İşte bir anne de akımı görünce meyve sevmeyen kızıyla oynadı. Gelin detaylara geçelim.
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Yaratıcı anne kızı meyveleri bitirsin diye taş-kağıt-makasta yeniliyordu ve tatlı kız da annesi gelene kadar meyveleri bi' güzel yiyordu.
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Akım sayesinde vitaminleri toplayan tatlı kız ve annesinin bu anları tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
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