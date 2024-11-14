Amerika'da Yaşayan Bir Türk Orada Yaygın Olup Ülkemizde Tercih Edilmeyen Birkaç Özellikten Bahsetti

@amerikaozlemi adlı Instagram hesabından Amerika'da sürdürdüğü hayatına dair içerikler üreten Özlem adlı Türk, bir paylaşımında Amerika ile Türkiye'yi kıyasladı. Amerika'da yaygın olan kimi alışkanlıklardan bahsetmişti. Ancak bu alışkanlıklar Türkiye'de olmayan türdendi. Bakalım izlediğinizde ilginç bulduğunuz bir madde olacak mı? Gelin detaylara geçelim.