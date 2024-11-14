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Amerika'da Yaşayan Bir Türk Orada Yaygın Olup Ülkemizde Tercih Edilmeyen Birkaç Özellikten Bahsetti

Amerika'da Yaşayan Bir Türk Orada Yaygın Olup Ülkemizde Tercih Edilmeyen Birkaç Özellikten Bahsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 17:42

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@amerikaozlemi adlı Instagram hesabından Amerika'da sürdürdüğü hayatına dair içerikler üreten Özlem adlı Türk, bir paylaşımında Amerika ile Türkiye'yi kıyasladı. Amerika'da yaygın olan kimi alışkanlıklardan bahsetmişti. Ancak bu alışkanlıklar Türkiye'de olmayan türdendi. Bakalım izlediğinizde ilginç bulduğunuz bir madde olacak mı? Gelin detaylara geçelim.

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İlk olarak bazı gıdaların sayısız çeşitlilikte olduğunu dile getiren kadın, diğer farklılığın ise kargoların direkt kapı önüne bırakılması olduğunu söyledi.

İlk olarak bazı gıdaların sayısız çeşitlilikte olduğunu dile getiren kadın, diğer farklılığın ise kargoların direkt kapı önüne bırakılması olduğunu söyledi.

Bunlara ek olarak ise hazır gıda tüketiminin haddi hesabı olmadığını, ürünlerin vergilerinin kasada eklendiğini anlattı.

Bunlara ek olarak ise hazır gıda tüketiminin haddi hesabı olmadığını, ürünlerin vergilerinin kasada eklendiğini anlattı.

Bahsettiği birkaç farklılık daha vardı. İşte tüm detaylar 👇

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Bunlar da 10 takla atıp Amerika'ya gidiyor, sonra sanki yaşadıkları eyaletin valisi gibi havalara giriyorlar.