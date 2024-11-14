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Tayland’da Tuvalet Demeye Dilimizin Varmadığı Adeta Eğlence Yeri “Gerek Var mıydı?” Dedirtti

Tayland’da Tuvalet Demeye Dilimizin Varmadığı Adeta Eğlence Yeri “Gerek Var mıydı?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 20:03

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Bazen para uğruna yapılan işletmeler öylesine işlevsiz oluyor ki, neden diye sorgularken buluyoruz kendimizi. İşte şimdi tam da böyle bir yer ile karşınızdayız. İşletmemiz Tayland’da bir tuvalet. Ancak bu tuvalet epey ilgi görüyor, sebebiyse tuvalet demeye bin şahit istemesi. Rengarenk dizayn edilen yer oyun alanlarını andırırken çocukların başını döndürüyor. Gelin detaylara geçelim.

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Gördüğünüz gibi birçok oyun alanından daha çok ince işçilikli ve detaylı hazırlanan tuvalet ilk görüşte şaşırtsa da mesele hijyene gelince kafa karıştırıcı olabilir.

Gördüğünüz gibi birçok oyun alanından daha çok ince işçilikli ve detaylı hazırlanan tuvalet ilk görüşte şaşırtsa da mesele hijyene gelince kafa karıştırıcı olabilir.

@zuudem adlı Instagram kullanıcısının paylaştığı tuvalet için izleyiciler de çocukların oyun oynamasının hijyenik olmayacağı kanaatinde.

@zuudem adlı Instagram kullanıcısının paylaştığı tuvalet için izleyiciler de çocukların oyun oynamasının hijyenik olmayacağı kanaatinde.

İşte detaylar 👇

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