onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Annesine İlk Tektaşını Hediye Eden Düşünceli Genç Kadın Hepimizin Gözlerini Doldurdu!

Annesine İlk Tektaşını Hediye Eden Düşünceli Genç Kadın Hepimizin Gözlerini Doldurdu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.11.2024 - 20:30

İçerik Devam Ediyor

Annelerimize ve babalarımıza aldığımız hediyeler karşısında yaşadıkları mutluluk paha biçilemez. Hediyeleri gördükleri anda “Ne gerek vardı” deseler de onlar için her şeye değer. @melobiyota adlı TikTok kullanıcısı da böyle bir video paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Genç kadının annesini duygulandıracak bir sürprizi vardı. Buyurun detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Annesine ilk tektaşını alan kadın, heyecanla evin yolunu tuttu ve kamerayı mutfağa yerleştirdi.

Annesine ilk tektaşını alan kadın, heyecanla evin yolunu tuttu ve kamerayı mutfağa yerleştirdi.

Annesinin tektaşı görür görmez yaşadığı sevinci sesine yansımıştı. Bizleri de duygularına ortak eden ikiliye beğeniler yağdı.

Annesinin tektaşı görür görmez yaşadığı sevinci sesine yansımıştı. Bizleri de duygularına ortak eden ikiliye beğeniler yağdı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın