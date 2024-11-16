Japonların Gelecekte Yaşadığına Bir Örnek Daha: Kendinden Isıtmalı Yemekler Size de Mantıklı Gelecek

Japonya’ya seyahat edenlerin ilgisini çeken ilk şey hayatı oldukça pratik yaşamaları desek yanlış olmaz. Japonların insan sevgisi bir yana hayatı kolaylaştırmaya dair ürettikleri ise bir yana. @milesfordreams adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin çift, Japonya’dan yaptıkları bir paylaşımla ilgi çekti. Kendi kendine ısınan hazır yemeği gösteren çift şaşkınlığını bizlerle paylaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.