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Japonların Gelecekte Yaşadığına Bir Örnek Daha: Kendinden Isıtmalı Yemekler Size de Mantıklı Gelecek

Japonların Gelecekte Yaşadığına Bir Örnek Daha: Kendinden Isıtmalı Yemekler Size de Mantıklı Gelecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 11:06

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Japonya’ya seyahat edenlerin ilgisini çeken ilk şey hayatı oldukça pratik yaşamaları desek yanlış olmaz. Japonların insan sevgisi bir yana hayatı kolaylaştırmaya dair ürettikleri ise bir yana. @milesfordreams adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin çift, Japonya’dan yaptıkları bir paylaşımla ilgi çekti. Kendi kendine ısınan hazır yemeği gösteren çift şaşkınlığını bizlerle paylaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Özellikle seyahatlerde sandviç tarzı atıştırmalıklar tüketmeyi sevmeyenlerdenseniz işte bu pratik çözüme sizler de bayılacaksınız.

Özellikle seyahatlerde sandviç tarzı atıştırmalıklar tüketmeyi sevmeyenlerdenseniz işte bu pratik çözüme sizler de bayılacaksınız.

Paketli hazır yemeğin ipini çektikten saniyeler sonra buharını belli edecek kadar ısınması Japonların 2050’de yaşadığına bir kanıt değil de ne?

Paketli hazır yemeğin ipini çektikten saniyeler sonra buharını belli edecek kadar ısınması Japonların 2050’de yaşadığına bir kanıt değil de ne?

İşte detaylar 👇

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